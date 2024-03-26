Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı Ve Yönetimi Tarafından Düzenlenen “Ayırmadan, Ayrıştırmadan” Temalı İftar Programı, Büyük Bir Katılımla Gerçekleştirildi.

Bir Düğün Salonu’nda Gerçekleştirilen İftar Programına, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Şahin, MHP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Müfit Dal, İlçe Başkanları, Ülkü Ocakları Başkanları, Parti Yöneticileri, Belediye Meclisi Üyesi Adayları Ve Çok Sayıda Partili Katıldı.

MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı İse Düzenlenen İftar Programında Yaptığı Konuşmada, Seçim Sürecinde Kendilerini Yalnız Bırakmayan Ve Her Zaman Yanlarında Olan Dava Arkadaşlarına Teşekkür Etti.

Programda Konuşan Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Kahramanmaraş’ın Büyükşehir Ve İlçe Belediye Başkanlıklarında Fırat Görgel Ve Hanifi Toptaş’ın Seçilmesi İçin Büyük Bir Gayret Gösterdiklerini İfade Etti.

Cumhur İttifakı’nın Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş Da Programda Önemli Açıklamalarda Bulunarak Birlik İçinde Hareket Etmenin Cumhur İttifakı’nın Birleştirici Gücünü Bir Kez Daha Gözler Önüne Serdiğini İfade Etti.

Programda Konuşan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Türkiye’nin Ve Kahramanmaraş’ın Cumhur İttifakı’na İhtiyacı Olduğunu Vurguladı.

Program Sonunda Aile Fotoğrafı Çekilerek Güzel Dilek Ve temennilerde bulunuldu.