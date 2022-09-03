Döviz kuru ve Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın etkisiyle Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanma sürüyor.

Brent petrolün 92 dolar seviyesine kadar düşmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyordu.

Brent petrolün sert değer kaybı ile akaryakıtta oluşan indirim beklentisi gerçekleşti, Bu Beklentiyle Birlikte Son dönemde akaryakıta gelen üst üste zamların ardından bu kez çifte indirim geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı.