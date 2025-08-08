AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, Geleneksel Ağustos Fuarı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Yaklaşık 200 standın yer aldığı fuarda, hem şehrin yöresel ürünleri tanıtılıyor hem de etkinlik alanı bir buluşma noktası haline geliyor.

Fuarın ikinci yılında ulaştığı noktadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Köksal, “Burası hem Kahramanmaraş’a hem de çevre illere hitap eden, hatta ilerleyen yıllarda 81 ile duyurulabilecek bir etkinlik olma yolunda ilerliyor. Vatandaşlarımızdan gelen olumlu dönüşler, bu organizasyonun ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösteriyor” dedi.