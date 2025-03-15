. Ziyaretlerine, yeni hizmete giren Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nden başlayan Köksal, nöbetçi hekimler ve hastane yönetimiyle bir araya gelerek hastane hakkında bilgi aldı.

Ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası'na geçen Köksal, burada gece saatlerinde rahatsızlanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Aynı zamanda sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, onların özverili çalışmalarını takdir etti. Dr. Köksal'ın bu ziyaretleri, sağlık çalışanlarına moral verirken, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.