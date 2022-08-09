AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği programda, Göksun-Elbistan kara yolunun Afşin-Elbistan arasındaki çalışmaları inceleyip ilgililerden bilgi aldı.

Kalealtı Sulama Regülatöründe muhtar ve çiftçilerle de bir araya gelen Öçal ve beraberindeki heyet, Sarsap ve Yapalak göletlerinde de inceleme yaptı. İlgililerden göletlerde yaşanan sorunları dinleyen Öçal, çözüm üretilmesi için görüşme sağlayacaklarını söyledi.

Bölgedeki yatırım ve çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Habibe Öçal, Elbistan’a yatırım gelmiyor gibi söylemlerle algı yapmaya çalışanların iyi niyetli olmadıklarını söyledi. Öçal, vatandaşların, kentin her köşesinde yürütülen çalışmaların farkında olduğunu belirtti.

Gün boyu yapılan inceleme ve ziyaretleri değerlendiren Öçal, Aksu tv’ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “ Bugün öncelikle Adatepe Barajımızın devam eden çalışmalarını takip ettik. Adatepe Barajı ile birlikte özellikle Göksun Elbistan ve Ekinözü civarındaki oldukça büyük arazilerimizin tekrar su ile buluşması kuru tarımdan sulu tarıma geçme noktasında mevcut arazilerimizin ülke ekonomisine kazandırılması, tarıma kazandırılması noktasında önemli bir hamle. Burada yapılan çalışmaları yerinde izledik. Karayollarının özellikle Afşin-Elbistan arasındaki yol çalışmalarına ve orada bir takım aksaklıkların tespiti ve giderilmesine yönelik gözlemlerimizi yaptık. İnşallah en kısa sürede onları da tamamlayarak yolun Elbistan Afşin tarafının hızlıca sonlandırılması noktasında gerekli çalışmaları yapacağız. Bunun yanında Kalealtı Sulama Birliğimize geçerek, Kalealtı Sulama Birliği'nde şu ana kadar mevcut sulanan arazilerimiz ve sulanması gereken arazileri yani şu ile buluşması gereken arazilerin toprakların tespiti ve bunun önündeki engeller noktasında sulama birliğimizle ve civar köyleri ve mahalleleri muhtarları ile bir araya geldik. Bir fikir alışverişinde bulunduk. Buradaki suyun bir an önce ulaştırılması ve dağıtımı konusunda ortak hareket etme noktasına neler yapabiliriz? Bununla gerekli girişimlerimizi yaptık.

Daha sonra Evcihüyük Köyümüze gelerek sağlık sorunları bulunan mahalle başkanımız Ömer abimize uğradık. Hem de muhtarımıza köyün gereksinimleri konusuna mahallenin ve civarında daha doğru sadece Evcihüyük’ün de değil, civar mahallelerinde ihtiyaçlarına yönelik, ama şunu söyleyelim, çok ciddi bir eksiklerinin olmadıklarını tek sorunun mevcut sulama suyu gölet olduğunu söylediler. Bu göletin tekrar yapılarak halkın ve civar köylülerin hizmetine sunulması noktasında görüşlerini belirttiler.

Yapalak Göletimizde yaşanan sorunlarla ilgili de bilgi aldık. İlgili kurum ve kuruluşlarla özellikle de DSİ Genel Müdürlüğümüzle görüşerek bu eksiklerin tamamlanarak bir an önce Elbistan ovamızın su ile buluşması noktasında Elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ta açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın vekilimize çok teşekkür ediyorum, geldi burada Elbistan'daki yatırım programlarını gezdik, eksik olanların talimatlarını veriyor. Bilgi notlarını alıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de yarım kalan yerlerde ödenek konusunda yardımcı olacaklar. İnşallah nasip olursa buradan da teşkilatımıza gideceğiz vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Dertleri sıkıntıları varsa bunları dinleyeceğiz. Sayın vekilime teşekkür ediyorum. Sayın bakanıma ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu yatırımları getirdikleri için teşekkür ediyoruz. Büyükşehir belediye başkanımıza, Elbistan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Elbistan'da inşaatlar durmak bilmiyor. Bunu da bütün Elbistanlı görüyor. Elbistan bölgesine, Kahramanmaraş bölgesine kriz diye bir şey gelmemiş, yatırımlar konusunda bütün müteahhit firmalarımız da çalışıyor. Hepsi de yerli yerince hareket ediyor” ifadelerini kullandı.