AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ 2023 yılında Orman yangınları ile mücadeleye büyük katkı sağlayan Kahramanmaraş Orman Genel Müdürlüğüne ait Helikopter uçuş ekibini ziyaret etti.



KİRİŞÇİ Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün 2023 yılında Orman yangınları ile mücadelesi hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu, görev alan hava ve yer ekiplerindeki tüm personele teşekkür etti.



Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş milletvekili Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ'ye Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal DEBGİCİ, Mehmet ŞAHİN, Tugba KÖKSAL ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin GÜNGÖR ve AK Parti İl Başkanı Fırat GÖRGEL eşlik etti.