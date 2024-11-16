Şantiyeyi gezen Debgici, yapılan çalışmaları yakından takip ederek projelerin ilerleyişi hakkında yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

Şehirdeki inşaat projelerini yerinde gören Debgici, incelemelerinin ardından Kahramanmaraş’ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeniden yapılanma sürecinde önemli aşamalar kaydedildiğini belirten Debgici, Kahramanmaraş’ın çehresini değiştirecek bu projelerin hızla ilerlediğini vurguladı.

Yapılan incelemelerde, projelerin hem şehir estetiğine hem de vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikte olduğunu ifade eden Debgici, "Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.