Şiir ve edebiyatın başkentinde aylık kültür sanat etkinliklerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kasım Kültür Sanat Sezonu’nun ilk programında AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nu konuk edecek. 11 Kasım Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda Yenişehirlioğlu, ‘Hayaller Gerçek Olurken - Türkiye Yüzyılı’ konusunu ele alacak. Saat 19.00’da başlayacak programa tüm Kahramanmaraşlılar davet edilirken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kasım Kültür Sanat Takvimi’ne https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/11/06/kasim-ayi-kultur-sanat-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.