Etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise ağaçlandırmanın önemine dikkat çekti.
Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk Coşkun da dikim sezonu içerisinde kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini söyledi
Etkinliğe kent protokolünün yanı sıra Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, kurum müdürleri, çeşitli STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katılım sağladı.