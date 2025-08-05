Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, komisyonda tüm siyasi partilerin temsil edildiği, toplumun her kesimini kapsayan bir çalışma yürütüleceği vurgulandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 5 Ağustos’ta toplanan komisyon, çalışmalarını “terörün gündemden tamamen çıkarılması, milli dayanışmanın güçlendirilmesi ve hukuk devleti ilkelerinin pekiştirilmesi” hedefiyle sürdürecek.

Komisyonun Görev ve Amacı Netleşti

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu", terörün Türkiye'nin gündeminden çıkarılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, özgürlük ve demokrasi alanında yapılacak reformların değerlendirilmesi gibi konularda çalışacak. Ayrıca ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler tespit edilerek, gerekli kanun tekliflerinin hazırlığı yapılacak.

Komisyonun kamuoyunu bilgilendirme görevi de olacak. Bu kapsamda, TBMM Başkanlığı dışındaki kurumlar herhangi bir bilgilendirme yapamayacak.

Komisyonun Yapısı ve Çalışma Esasları

Komisyonun başkanlığını TBMM Başkanı üstlenecek. Başkanın bulunmadığı toplantılarda, görevlendireceği bir üye başkanlık edecek ve oy kullanma hakkına sahip olacak.

Komisyonda siyasi partiler kendi üyelerini değiştirme yetkisine sahip olacak. Boşalan üyelikler, ilgili partinin önerisiyle TBMM Başkanlığına bildirilecek. Komisyon toplantıları, TBMM Başkanı tarafından çağrılacak ve gündem siyasi partilerin önerileri doğrultusunda şekillendirilecek.

Toplantılar Kapalı veya Basına Açık Olabilecek

Komisyon toplantılarının kapalı yapılmasına karar verilebileceği gibi, basına açık toplantılar da düzenlenebilecek. Yazılı basının takip edebileceği bu toplantılar dışında, gerekli görülen kısımlar Komisyon kararıyla basına kapatılabilecek.

Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulacak. Bu tutanakların kamuoyuna açıklanmasına veya gizli tutulmasına da komisyon karar verecek.

Bakanlar ve MİT Başkanı Toplantıya Davet Edildi

Komisyonun ikinci toplantısı 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda yapılacak. Bu toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın davet edildi. Yetkililerin, kurumları adına yürütülen çalışmalar hakkında komisyona bilgi sunmaları bekleniyor.

Komisyonun Çalışma Süresi ve Yeter Sayılar

Komisyonun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğu olacak. Kanun teklifi hazırlığı gibi kararlar için 5’te 3 çoğunluk aranacak. Komisyon, çalışmalarını 31 Aralık 2025’e kadar sürdürecek. Gerek görülmesi durumunda, çalışma süresi her defasında 2 aya kadar uzatılabilecek.

Komisyon; üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından uzman desteği alabilecek. Gerekli görülen kişi ve kurum temsilcileri toplantılara davet edilebilecek.

"Barışı Kalıcılaştıracak Tarihi Bir Süreç"

Komisyonun resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: