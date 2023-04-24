Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

"10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı yapacağız. Onların hazırlıkları da tamamlandı. Gerekli materyaller, dokümanlar da hızlı bir şekilde basım sürecine gitti. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığı zaman, bir aylık sürede bu telafi programına devam edeceğiz. Buradaki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için yaklaşık 2 aylık bir telafi programının hazırlıkları tamamlandı. Zorunlu bir telafi programı değil, isteğe bağlı."