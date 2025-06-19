Öğretmenler odasında eğitim camiasının fedakâr neferleriyle bir araya gelen Bakan Tekin, öğretmenlerin görüş ve taleplerini dinleyerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında doğum günü olan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ayşe Güneyisi’ni de unutmadı. Ayşe Öğretmen’in doğum günü meslektaşlarıyla birlikte kutlandı.

Bakan Tekin, daha sonra Mado Kadriye Kanbur İlkokuluna geçerek 2024–2025 eğitim öğretim yılının son haftasını kapsayan “Dönem Sonu Faaliyet Haftası” etkinliklerine katıldı. Öğrencilerle ip atladı, halat çekti, geleneksel oyunlara eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikler hem öğrencilere hem de Bakan Tekin’e unutulmaz anlar yaşattı.

Günün sonunda Bakan Tekin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte, Azerbaycan Mahallesi’nde inşa edilen Haydar Aliyev İlkokulu’nu ziyaret etti. İki kardeş ülkenin dayanışmasının simgesi olan bu anlamlı proje alanında gerçekleştirilen ziyaret, dostluk ve birlik mesajlarının güçlü bir şekilde vurgulandığı özel bir buluşmaya dönüştü.

Bakan Tekin, ziyaretlerinin ardından tüm öğrencilere ve öğretmenlere sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir yaz tatili dileyerek kentten ayrıldı.