Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularımızdan tarihi başarılar gelmeye devam ediyor.

Serbest stik 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül de altın madalya kazandı.

Taha Akgül finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

Minderden 5-4 galip ayrılmayı başaran Taha Akgül, üst üste 4'üncü, toplamda 11'inci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

125 kilo sporcumuz Taha Akgül, sırasıyla Polonyalı Kosciolek, Ukraynalı Mchedlidze ve Azeri Meshvildishvil’i yenerek adını finale yazdırmıştı.