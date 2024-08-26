Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden milli sporcu Dikeç, burada AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül tarafından karşılandı.

Görgel, Dikeç'e, Kahramanmaraş halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesinin ardından kente verilen "İstiklal Madalyası"nı temsilen sim sırma işleme tekniğiyle yapılan madalya detaylı bir tablo hediye etti.

Dikeç, daha sonra beraberinde kent protokolü ile milli sporcular Rümeysa Pelin Kaya ve Safiye Sarıtürk Temizdemir ile Kahramanmaraş Havalı Tabanca Atış Poligon'unda sporcularla bir araya geldi.

Kent protokolü Yusuf Dikeç’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.