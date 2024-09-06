UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

HEYECAN 21.45'TE BAŞLAYACAK

Cardiff Şehir Stadı'nda gerçekleşecek maç, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

Mücadelede düdüğü Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi çalacak. Saggi'nin yardımcılık görevlerini ise vatandaşı Morten Jensen ve Anders Olav Dale üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak da yine Norveçli Sigurd Kringstad sahada yer alacak.

Aynı gruptaki diğer maçta, İzlanda kendi sahasında Karadağ'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma da TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele TV 8 ve EXXEN platformlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN DURUMU BELİRSİZ

A Milli Takım'ın kampına katılan Semih Kılıçsoy, sol kasığındaki zorlanma nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Kalçasında ağrı hisseden kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun ise Galler karşısında oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi.

Hakan, son antrenmanda takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Öte yandan genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu, Ümit Milli Takım'ın UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi.