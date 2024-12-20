Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele operasyonlarına kararlılıkla devam ettiği vurgulanarak, "Zap'ta kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz, bölgedeki operasyonlarına aralıksız olarak devam ediyor. Hedeflerimiz tam isabetle vurularak, terör yuvaları imha edilmiştir," ifadeleri kullanıldı.

Operasyonlarda bölgedeki mağara, sığınak ve mühimmat depolarının da hedef alındığı ve etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte örgüte ait kritik lojistik destek noktalarının çökertildiği belirtildi.