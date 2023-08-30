Özellikle depremden sonra üstünkörü bakılan binalara, gelişigüzel orta hasarlı ya da ağır hasarlı durum raporu verilmesi süreci daha da uzattı.

Uzman ekiplerce yapılan kontrollerde, hasar tespit durumuna göre binaların daha sağlıklı olduğu ortaya çıkıyor. Bu durumun itirazlarla düzeltilmesi ise haftalar sürütyor.

Diğer yandan Orta hasarlı binalara iç rahatlatıcı açıklamaların yapılmaması, binalara yerleşen vatandaşları huzursuz ediyor.

Uzmanlar Birçok Şiddetteki depremi atlatan binaların yine aynı şiddetteki depremlere dayanma gücünde olacağı kanaatinde.

Ama oturulup oturulmayacağıyla ilgili iç açıcı açıklamaların yetki kişilerden gelmemesi vatandaşları çaresizliğe itiyor.