Ay-yıldızlı tekvandocular dünya şampiyonalarında 1 altın, 6 gümüş ve 3 bronz; Avrupa şampiyonalarında ise 15 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya aldı.

Diğer uluslararası turnuvalarda 80 altın, 72 gümüş ve 124 bronz madalya kazanan milliler, 2022 yılında 323 kez kürsüye çıktı.

Federasyon Başkanı Şahin: "Paris'e rekorlarla gitmek istiyoruz"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun ve yorucu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2020 ve 2021 yıllarında etkisini gösteren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle bazı organizasyonlar 2022 yılına kaydırıldı. Bu gelişme de 2022'yi birçok önemli organizasyonun arka arkaya yapıldığı bir yıla çevirdi. 2022 pandemi nedeniyle birçok önemli organizasyonun sıkıştığı, hareketli geçen bir yıl oldu. Avrupa ve dünya şampiyonaları aynı yıl yapılırken, Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları ve grand prix müsabakalarıyla zorlu bir yılı geride bıraktık. Para tekvando ve alt yaş kategorilerinde de yoğun bir dönem yaşadık."

Tüm çalışmaların 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu kadar önemli organizasyonun arka arkaya olması sporcularımızın performanslarında zaman zaman dalgalanmalara yol açtı. Yıl sonu muhasebesine baktığımızda ise Paris 2024 yolunda hesaplarımızın tuttuğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Yılın ilk bölümünde tüm kategorilerde takım halinde Avrupa şampiyonu olmamız ve yılın son organizasyonu olan grand prix finalinde elde ettiğimiz sonuçlar bizi avantajlı hale getirdi." diyen Şahin, "Hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlarına rekor sayıda katılım yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sporcularımız, sıralamalarında çok iyi yerlerde bulunuyor. 2023 yılını da en iyi şekilde değerlendirerek, Paris'e rekorlarla gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.