18 yaşındaki milli yüzücü Merve Tuncel, bir başarı daha yakaladı.

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Merve Tuncel, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 400 metre serbest stil finalinde 4:10.44'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

2 altın kazanmıştı

Ay-yıldızlı sporcu, şampiyonada daha önce 1500 metre serbest stilde ve 800 metre serbest stilde 2 altın madalya elde etmişti.