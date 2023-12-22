2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret hakkında aramalar hız kazandı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor.

2024 yılında geçerli olacak olan asgari ücret zammı için görüşmeler geçtiğimiz günlerde başladı ve 2 toplantı yapıldı.

İlk iki toplantının ardından karar çıkmazken 3. asgari ücret toplantısının ne zaman yapılacağı merak uyandırdı.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Asgari ücretin ilk toplantısı 11 Aralık'ta yapılırken, ikinci toplantısı ise 18 Aralık'ta yapıldı. Peki asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?

Asgari ücret 3. toplantısının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Toplantı tarihinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yakın zamanda açıklanması bekleniyor.