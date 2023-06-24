Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz Gündeme Gelen Mikro Bölgeleme Çalışması Haritasını Ve Doğacak Sonuçları Aksu Haber’e Değerlendirdi.

Başkan Kaçamaz Konuşmasının Devamında Kent İçin Yapılan Çalışmalar Kapsamında Kulaktan Doğma Bilgiler Dolaşırken Bizler Aylık Ya Da Haftalık Bilgiler Alamıyoruz İfadelerine Yer Verdi.

Başkan Kaçamaz Trabzon Caddesi Ve Çarşı İle İlgili Planlanan Süreci Ve Çalışmaları Aksu Haber’de Değerlendirdi.

Başkan Kaçamaz Sözlerini Tamamlarken Şehir Adına Ortak Bir Masada Oturmamız Gerekiyor Ve Artık Elimizi Taşın Altına Koyma Vakti Dedi.

