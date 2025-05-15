Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, Yönetim Kurulu Üyesi Özge Sahi, Hülya Kaptanoğlu ve Sayman Üye Abdülsamet Yiğitoğlu ile birlikte Aksu TV’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı ve Haber Müdürü Kurtuluş Şükür tarafından karşılanan heyet, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremleri sonrası şehirde atılan adımlar ve gelecekte yapılması gereken çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu.

Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, Aksu TV’nin şehrin yeniden inşa sürecinde gösterdiği duyarlılık ve kamuoyunu bilgilendirme çabalarının takdire şayan olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Deprem sonrası şehrimizin geleceği adına doğru bilgi ve bilinçlendirme büyük önem taşıyor. Aksu TV, bu süreçte halkın sesi olmayı başardı. Gerek gündem programları gerekse haber bültenleriyle şehir adına önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor. Bu anlamlı katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.”

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve şehir adına ortak çalışmaların artırılması temennisiyle sona erdi.