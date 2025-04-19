Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen özel programda, Şehit Fatih Gök İlkokulu öğrencileri, Büyükşehir Belediyesinin serasında ağırlandı.

Program kapsamında minik misafirler, doğanın büyüleyici atmosferine adım atarak çiçeklerin renkli dünyasıyla tanıştı.

Etkinlikte, çocuklara çiçek yetiştiriciliği ve çiçek dikimi hakkında temel bilgiler verildi.

Öğrenciler, eğitmenlerin rehberliğinde çiçeklerin toprakla buluşma sürecini yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Kendi elleriyle diktikleri çiçeklerle doğayla güçlü bir bağ kuran minikler, seranın huzur veren ortamında hem öğrendi hem eğlendi.

Çocuklar için unutulmaz bir deneyime dönüşen program sonunda her öğrenci, kendi diktiği çiçeği hatıra olarak yanında götürerek bu özel anı ölümsüzleştirdi.