Süreyya Güneş Anaokulunda öğleci grup Melodi, Çilek, Yıldızlar ve Nazar Boncuğu sınıfının minik öğrencilerinin İstiklal Marşı’nın 2 kıtasını hep birlikte ve tek tek okuyarak izleyenlerden büyük beğeni ve alkış aldı.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un anıldığı programda İstiklal Marşı’nın hep birlikte okunması, izleyenleri duygulandırırken, öğrencilerinin gururu görülmeye değerdi.

Okul Müdürü Hatice Ermeydan “Okulumuzda İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenledik. Her zaman bu tür etkinliklere önem veriyoruz, yavrularımıza Vatan, millet, bayrak sevgisi ve atalarımıza saygıyı öğretmeye çalışıyoruz. Onların İstiklal marşımızı okurken yaşadıkları heyecan görülmeye değerdi. Bu etkinliği hazırlayan öğretmenlerimizi kutluyorum, destek veren ailelerine teşekkür ediyorm.” Dedi.