Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, yazar, şair ve fikir insanlarının yanı sıra minik yazarları da ağırlıyor.

Bu yıl fuarda, Dulkadiroğlu Fatih İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı özel bir eser de yer aldı. Okulda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin eserlerinin bir araya getirildiği “Fatih’in Çocukları” adlı kitap, fuar ziyaretçilerinin ilgisini çekti.

Eserleri kitapta yer alan öğrenciler, fuar alanında okurlarla bir araya gelerek kendi kitaplarını tanıtma fırsatı buldu.

Küçük yaşta yazarlık deneyimi yaşayan minik öğrenciler, hem heyecanlarını paylaştı hem de kitap sevgisinin önemine dikkat çekti.

Fuar yetkilileri, “Bu tür çalışmalar, çocukların kültürel gelişimine büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullanarak öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.