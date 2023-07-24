24 Temmuz Gazeteciler Ve Basın Bayramı Dolayısıyla Kentte Hizmet Veren Özel Bir Anaokulu Anlamlı Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yaptı

Düzenlenen Etkinlikte Miniklere Basın Sektöründe Kullanılan Gazeteden Kameraya Birçok Materyal Hakkında Bilgiler Verilirken Süreç Anlatıldı.



Ana Okulu Yöneticilerinin Daveti Üzerine Miniklerle Buluşan Aksu TV Ekibi Yapılan Haberlerin Televizyonda Yayınlanma Sürecini Miniklerle Uygulamalı Olarak Paylaştı.

Etkinlik Sonunda Aksu Haber’e Konuşan Okul Yöneticileri Aksu TV Ekibine Teşekkür Ederek Miniklerin Keyifli Bir Gün Geçirdiğini Sözlerine Ekledi.

