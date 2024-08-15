Filistin’e özgürlük amacıyla düzenlenen yürüyüşte, çocuklar İsrail'in Filistin’e yönelik baskı ve saldırılarına karşı seslerini duyurdu. Bu anlamlı etkinlik, Boztopraklı Mahallesi Camii imam hatibi Osman Kılınç ile Kur'an kursu öğreticileri Sümeyye Kılınç ve Ayşe Doğan'ın öncülüğünde organize edildi.

Yürüyüş, camide eğitim gören öğrencilerin Kudüs bilincini kazanması ve mahalle halkında Filistin'e yönelik zulme karşı farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte minik yürekler ellerinde pankartlarla yürüyerek, Filistin halkının yanında olduklarını gösterdiler.

Camii imam hatibi Osman Kılınç, organizasyon hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kur'an kursumuzda Kudüs bilincinin oluşması ve mahallemizde Filistin zulmüne farkındalık oluşturulması amacıyla bu etkinliği düzenledik. Küçük yüreklerden büyük ses getiren bu yürüyüşle, öğrencilerimize Kudüs bilincini aktarmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık."

Yapılan yürüyüş, mahalle halkı tarafından büyük takdir toplarken, çocukların bilince dayalı bu anlamlı hareketi çevrede güçlü bir etki oluşturdu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu