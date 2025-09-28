Kahramanmaraş’ta hizmet veren Akıl Küpü Gündüz Bakımevi, yeni eğitim yılına özel Bed-i Besmele programını öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

Dualarla başlayan program, mehteran gösterileriyle renklenirken; çocuklar için hazırlanan oyun alanları miniklerin doyasıya eğlenmesine imkân sağladı. Veliler de çocuklarının ilk ders heyecanına ortak olarak mutluluklarını paylaştı.

Yetkililer, programın hem öğrenciler hem de aileleri için yeni eğitim yılına güzel bir başlangıç olduğunu ifade etti.