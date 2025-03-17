Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının maneviyatını çocuklara daha derinden hissettirmek amacıyla birbirinden renkli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Karagöz ve Hacivat ile Hayatı Öğreniyoruz” adlı tiyatro gösterisi ve “Ramazan Feneri Yapım Atölyesi” çocuklarla buluştu.

Geleneksel gölge oyununu modern bir anlatımla sahneleyen tiyatro gösterisi, çocuklara hem keyifli anlar yaşattı hem de Ramazan’ın manevi değerleri hakkında farkındalık kazandırdı.

Karagöz ve Hacivat’ın eğlenceli diyalogları eşliğinde minikler, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve sabrın önemini öğrendi.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen Ramazan Feneri Yapım Atölyesi ise çocukların hem el becerilerini geliştirmesine hem de hayal dünyalarını zenginleştirmesine katkı sağladı.

Minikler, geleneksel Ramazan fenerlerini kendi elleriyle tasarlayarak eğitici ve keyifli bir vakit geçirdi.

Renkli fenerlerle Ramazan coşkusunu yaşayan çocuklar, aynı zamanda sosyal bir ortamda üretmenin mutluluğunu da tattı.

Çocukların büyük bir ilgiyle katıldığı etkinlikler ebeveynlerden de tam not aldı.

Etkinliklerin, çocukların Ramazan’ın manevi iklimini daha derinden hissetmesi açısından çok değerli olduğunu belirten anne babalar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.