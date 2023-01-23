Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde yarıyıl tatilinde de çocuklara yönelik etkinliklerini sürdürüyor.

Çocukların tatil dönemini daha eğlenceli hale getirmek için çeşitli etkinlikler organize eden Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinin ilk gününde TRT Çocuk lisanslı ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları’ adlı tiyatro gösterisini miniklerle buluşturdu.

Minikler, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde iki seans şeklinde sahnelenen tiyatro gösterisine adeta akın etti.

TRT Çocuk ekranlarının sevilen çizgi film kahramanlarından Kaptan Pengu ve arkadaşlarının maceralarını konu alan müzikal gösteri, çocukları bir yandan eğlendirirken bir yandan da çevre kirliliği, su tasarrufu ve geri dönüşüm gibi pek çok konuda bilgiler aktardı.

Miniklerin doyasıya eğlendiği etkinlik, ebeveynlerin de beğenisini kazandı.

Çocukların tatil dönemini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmeleri noktasında Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerinin çok anlamlı olduğunu belirten aileler, Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.