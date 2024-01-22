Şiir ve edebiyatın başkentinde farklı yaş gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve birbirinden eğlenceli etkinliklerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmesi için 24 Ocak Çarşamba günü “Benim Adım Can” adlı müzikal tiyatro gösterisi düzenleyecek.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenecek tiyatro gösterisi, saat 13.00 ve 15.00’da 2 seans olarak miniklerin karşısına çıkacak. Oldukça iyi niyetli bir çocuk olan Can’ın başından geçen maceraları ve deneyim kazanmak için gittiği yeni yerlerde karşılaştığı olayları konu alan gösteri ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gösteriye tüm çocukların davetli olduğu ve kültür sanat etkinliklerinin aralıksız devam edeceği belirtildi