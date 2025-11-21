Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür ve kanal çalışanları tarafından sıcak bir şekilde karşılanan minik ziyaretçiler, televizyonun nasıl çalıştığına dair keyifli ve öğretici bilgiler aldı.

Ziyaret sırasında çocuklara haber stüdyoları titizlikle gezdirildi; kameralar, ışık sistemleri ve yayın ekipmanları detaylıca tanıtıldı. Minikler, bir haberin ekranlara ulaşma serüvenine tanıklık ederken, merak ettikleri tüm soruları sorarak interaktif bir deneyim yaşadı.

Aksu TV yetkilileri, bu özel günde geleceğin izleyicilerini ve belki de televizyoncularını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, medya okuryazarlığı bilincinin küçük yaşlarda aşılanmasının önemine vurgu yaptı.

Dünya Televizyon Günü vesilesiyle gerçekleşen bu ziyaret, çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli, unutulmaz bir deneyim oldu.