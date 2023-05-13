Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu görevlileri, ildeki bazı hayırsever esnafın da katkısıyla, depremzede gençlerin mutlu gününe ortak olmak amacıyla nişan töreni için yurdun konferans salonunu hazırladı.

Hatay'da yaşamını sürdüren 23 yaşındaki Serhat Malak ve ailesi de Kırıkkale'ye gelerek, ilk olarak 21 yaşındaki Özlem Dağlı'yı ailesinden istedi.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, gençlerin nişan yüzüğünü takarak kurdeleyi kesti, ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Özlem Dağlı'nın nişanlısına tuzlu kahve de ikram ettiği törende, genç çift pasta kesti.

Gençlere mutluluk dileyen Güneş, zor günler atlatan depremzedelerle uzun süredir birlikte olduklarını söyledi.

Bu süreçte ekibiyle depremzedelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirten Güneş, "Zaman zaman sıkıntılarımız, güzel anılarımız oldu. Evliliğin başlangıcına ev sahipliği yapmak da nasipmiş. Nasıl acınızı paylaşmaya çalıştıysak bugün de mutluluğunuzu paylaşıyoruz." diye konuştu.

Özlem Dağlı, AA muhabirine, Hatay'da evlerinin yıkıldığını, bir süre çadırda barındıklarını, 2 aydır da Kırıkkale'de KYK yurdunda kaldıklarını anlattı.

Bu mutlu gününde emeği geçenlere teşekkür eden Dağlı, "Hepsi çok yardımcı oldu, çok iyi karşıladı, heyecanlıyız." dedi.

Serhat Malak da "Ailelerimiz birbirini tanıyordu. Depremden önce de görüşüyorlardı. Özlem ve ailesi, depremden sonra bu tarafa geldi. Çok mutluyuz, çok güzel bir duygu. Burada tanımadığımız insanlar da var. Bize yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyoruz, minnettarız." ifadelerini kullandı.

