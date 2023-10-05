Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK’nın Ankara’da İçişleri Bakanlığına yönelik gerçekleştiren saldırının ardından, Suriye’de PKK/YPG’ye ait bina ve tesisleri hedef aldı.

Ankara saldırısının Suriye’de planlandığı ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye’ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından MİT, Suriye’de konuşlu PKK/YPG askeri tesislerinin ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı.

Hedef alınan tesisler arasında PKK/YPG’nin silah ve mühimmat depoları, saldırı/sabotaj birimleri ve örgüte ait Ar-Ge merkezlerinin yer aldığı belirtildi.

Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.