MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla PKK/KCK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de gençleri silah zoruyla örgüte alan ve güvenlik güçlerine karşı düzenlenen eylemlerin talimatını alan 'Zagros Çekdar' kod adlı Mesut Celal Osman'ın, 2018'de Suriye'den Irak'a geçtiğini tespit etti.



MİT'in saha ajanları, örgütün Sincar eyalet sorumluları arasında bulunan Osman'ın, MİT operasyonları nedeniyle Sincar'da güç kaybı yaşayan örgüte destek olmak için görevlendirildiğini öğrendi.

Terör örgütü mensubu Mesut Celal Osman, MİT'in bölgedeki saha ajanlarına karşı alınacak tedbirlerin görüşüleceği toplantıya gittiği sırada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyona etkisiz hale getirildi.

