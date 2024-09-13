Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde sorumlusu Azad Akıncı MİT’in hedef listesinde yer alıyordu.

MİT, haber kaynakları aracılığı ile terörist Akıncı'nın konumunu tespit etti. Irak'ın kuzeyinde Türkiye sınırına 160 km derinlikte yer alan Mahmur'da, Azad Akıncı adım adım takip edildi.

En uygun anda yapılan nokta operasyonla Azad Akıncı etkisiz hale getirildi.

Teröristin 2006 yılında örgüte katıldığı, 2014'te Irak'ın kuzeyine geçip çeşitli üst düzey görevler aldığı, 2023 itibarıyla da Mahmur Kampı sözde sorumlusu olduğu açıklandı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu