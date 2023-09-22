Sincar Bölgesinde yürütülen çalışma neticesinde teröristin bulunduğu noktayı tespit eden MİT, terörist, hakkında bilgi topladı. Bir süre, örgüte adam kazandırma ve eğitim faaliyetlerini organize eden terörist Kasım'ın ayrıca, MİT'in bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çaba içerisinde olduğu istihbaratı da alındı.

Teröristin son olarak PKK/KCK-YBŞ’nin sözde Sincar genel asayiş sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü ve Sincar’da PKK taraftarı olmayan birçok sivili sorgulayarak infaz ettiği belirlendi.

MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla terörist Kasım, korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.