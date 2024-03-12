Kahramanmaraş’ta vatandaşlar dualar eşliğinde ilk oruçlarını açtı. Abdulhamidhan camii avlusuna kurulan geniş çadırda vatandaşlar ezanın okunması ile birlikte ilk iftarlarını yaptılar.

İftar programına katılan il Müftüsü Abdurrahman Kotan, yaptığı açıklamada, İftar çadırımızda günlük 3800 kişiye yemek ikramında bulunacaklarını dile getirirken ikramlarımızın bununla sınırlı kalmayarak mobil ikram araçları ile vatandaşlara hizmet vereceklerini dile getirdi.

Ramazan ayının konusunun ahiret inancı olduğunu belirten Kotan, İnşallah camilerimizde ve kurslarımızda bu konu vatandaşlarla işlenerek pekiştirilecek ifadelerini kullandı.