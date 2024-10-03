Kahramanmaraş Marangozlar ve Mobilyacılar Odası ile Samet AŞ, mobilya aksesuarları tanıtım turları kapsamında önemli bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, Samet AŞ'nin mobil bilgilendirme tırında sergilenen çeşitli mobilya aksesuarları tanıtıldı. Katılımcılar, son teknoloji ile üretilmiş yeni nesil mobilya aksesuarlarını sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak inceleme fırsatı buldu.

Sanal gerçeklik teknolojisiyle desteklenen bu bilgilendirme turu, mobilya sektörü temsilcilerinin ürünleri daha detaylı ve yenilikçi bir şekilde tanımasını sağladı. Etkinlik, mobilya sektöründe inovasyonun ve teknolojinin bir araya geldiği önemli bir platform olarak öne çıktı.