Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ‘Model ve Modern Onikişubat’ hedefiyle fiziki belediyecilikte de fark yaratıyor. Kurulduğu günden bu yana sorumluluk alanlarında başlattığı alt ve üst yapı çalışmalarıyla vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmelerini amaçlayan Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Mahçiçek’in direktifleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, planlanan program dâhilinde Boğaziçi Mahallesi’nin muhtelif noktalarında sıcak asfalt çalışması başlattı. Ekipler, yeni yollara asfalt sererken, bozuk yollarda ise yama çalışması gerçekleştiriyor. Kısım kısım kapatılan ve tamamlandıkça açılan yolda trafiğin aksamaması içinde ekipler yoğun mücadele veriyor. İlçenin tamamında yoğun bir tempo ile sürdürülen çalışmalarda altyapı ekipleri tarafından satıh kaplama ve yol düzenleme gibi muhtelif çalışmalar aralıksız sürüyor.

“Onikişubat Belediyesi olarak altyapıya büyük önem veriyoruz”

Onikişubat Belediyesi olarak her mahallede önceden belirlenen ihtiyaç planına göre alt ve süt yapı çalışmaları yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek; “Alt yapı çalışmaları tamamlanmış cadde ve mahallelerimizdeki sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlçe merkezimizde ve kırsal mahallelerimizde sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarında toplamda 28 ekibimiz görev yapıyor. İlçemizin her bölgesinde belirlenen noktalarda ekipler altyapı, yol genişletme, asfalt serimi, asfalt tamiri, kumlama ve tretuvar çalışmaları yürütüyor. Biz Onikişubat Belediyesi olarak planlı ve programlı çalışmaya önem veriyoruz. Hemşerilerimiz için modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve onların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Ekipler, bu hafta boyunca Vadi Mahallesi ve Boğaziçi Mahallesi’nde asfalt çalışması yaptı.