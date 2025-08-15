Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depremleri sonrası başlatılan inşaat çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor. Şehrin birçok noktasında yükselen konut ve işyeri projelerinde, pek çok alanda yavaş yavaş sona geliniyor.

Konut projelerinin hızla ilerlemesi, hem depremzedeler hem de şehir genelinde yaşamın normalleşmesi açısından umut verici olarak değerlendiriliyor. İnşaat sahalarında gün boyu devam eden çalışmalar, şehrin yeniden ayağa kalkma sürecini hızlandırıyor.

Yetkililer, birçok projenin planlanan takvime uygun şekilde tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş, kısa süre içinde yeni ve modern yaşam alanlarına kavuşmaya hazırlanıyor.