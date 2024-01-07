Güvenlik güçleri, terör örgütleri kadar yabancı istihbarat elemanlarının ülkedeki faaliyetlerine de göz açtırmıyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı yönünde bilgiler elde edildi.

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" kapsamında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçen emniyet güçleri, 2 Ocak'ta İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheliyi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerden 15'inin tutuklanmasına, 11'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor.

100 dolara Filistinlilerin bilgilerini sattılar

Ajanların Türkiye'de İsrail devleti için tehlikeli görülen Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerle ilgili bilgi toplamak için kullanıldığı belirlendi.

Dikkat çekmemesi için Filistin ve Suriye uyruklulardan devşirme oluşturulan ajan ağının üsret bilgilerine de ulaşıldı.

Buna göre devşirme ajanlar ilettikleri bilgiler karşılığında 100-200 dolar gibi paralar kazanıyordu.

Filistinlilerin adres fotoğrafları telefonundan çıktı

Hürriyet'in haberine göre ajanlardan biri olan Suriyeli Halid Heney’in telefonundan, bazı dairelerin kapı fotoğrafları çıktı.

Bu adreslerde Filistinliler oturduğu belirlendi. Fotoğrafları Google’ın harita uygulamasına da yükleyen Heney 14 Aralık 2023’te, Suriye üzerinden gönderilen 12 bin 400 TL’nin ajanlık faaliyeti ödemesi aldı.

Dernek çalışanlarını fişledi

2013’te Türk vatandaşlığına geçen Lübnan asıllı Muhammed Bilik ise İsrail’in zulmünü dünyaya duyurmayı amaçlayan Uluslararası İrade Gençlik Derneği’nin çalışanları arasına katıldı.

Düzenlenen toplantılara katılan kişilerin bilgilerini toplayan Muhammed Bilik’in, bunları İsrail ajanlarına toplam 500 dolar karşılığında verdi.

Filistinli öğrencilerin bilgilerini sattı

Şüphelilerden Kadir Aydın, İstanbul’da, özellikle Filistin’den gelen öğrencilere burs veren Umut Eğitim Vakfı’nda idari işler müdür yardımcısı olarak çalışıyordu.

İfadesinde, bu vakfın Gazze’deki öğrencilere burs sağladığını, yabancı GSM hatlarıyla iletişim kurduğunu söyledi. İddiaya göre, öğrencilerle ilgili bilgileri İsrail ajanlarına aktarıyordu.