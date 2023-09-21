Türkiye'deki büyükşehirlerin en ciddi sorunlarının başında trafik geliyor...

Buna karşılık zamanla yarışılan anlarda kimi sürücüler hasta hayatını da tehlikeye atıyor.

Yol vermeyenler ya da yol verseler bile bunu doğru şekilde yapamayan sürücüler sebebiyle de ambulanslar ilerleyemiyor.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ise bunun tam tersi anlar yaşandı.

Bir moto kurye, Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer istikametine giden ve yoğun trafikte siren çalarak ilerlemeye çalışan ambulansa yol verilmediğini gördü.

Eliyle ambulansa yol gösterdi

Yaşananların karşısında duyarlı moto kurye duruma müdahale etti.

Sıkışan trafikte şeritlerin arasından ilerleyerek eliyle sürücüleri uyaran moto kuryenin yolu açmak için seferber olduğu anlar, ambulans kamerasınca kaydedildi.

"Sürücüler sorumluluğunu unutmamalı"

Sosyal medyada beğeni toplayan videoda moto kurye, milyonlarca vatandaş tarafından tebrik edildi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabında paylaşarak örnek hareket olduğunu vurguladı.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

ÖRNEK HASSASİYET. Olay İstanbul’da yaşandı. Acil yardıma giden, sağ şeritten ilerlemeye çalışan bir ambulansa, bir motosikletli kurye araçları uyararak yol açıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Ambulans çağrılan her hasta bu kadar şanslı değil. Sürücüler sorumluluğunu unutmamalı. Motosikletli kurye arkadaşımız kask da takmış olsaydı bu olay her yönden örnek olacaktı.