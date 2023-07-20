Döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarına, ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana geldi.

15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu.

16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.

1 lira 55 kuruş zam geliyor

Yaşananların ardından bugün araç sahipleri akaryakıta gelen bir zam haberiyle daha uyandı.

Buna göre 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.

3 büyükşehirde motorinin yeni litre fiyatı

Yeni zamla birlikte motorin İstanbul'da 33.92 liradan, Ankara'da 34.94 liradan ve İzmir'de ise 34.58 liradan satılacak.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.