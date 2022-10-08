Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde OPEC+ grubu, kasımdan itibaren günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı aldı.

Alınan bu karar, pompa fiyatlarını etkilerken araç sahiplerini üzecek bir haber var...

Motorine 1,39 TL zam

Motorin grubunda salı gününden geçerli olmak üzere, 1,39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.1 liradan satılıyor.