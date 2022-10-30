Motosiklet kazası korku dolu anlar yaşattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde moto kurye sipariş götürmek için yola çıktı.

Sürücü ve çocuk savruldu

Seyir halinde ilerlediği sırada, annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki A.M.'ye çarptı.

Kazanın şiddetiyle sürücü ve küçük çocuk yola savruldu.

"Anne yanımdan ayrılma"

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalede büyük korku yaşayan A.M., "Anne yanımdan ayrılma, bana motosiklet mi çarptı? Bana ne yapacaksınız?" diyerek ağladı.

Hastaneye kaldırıldılar

Ardından küçük çocuk ve parmağı kırılan E.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göre; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.