TSK Personeli Türkiye’ye Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında önemli başlıklar paylaşıldı.

Açıklamada, NATO Irak Misyonu kapsamında Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin güvenli şekilde Türkiye’ye tahliye edildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, 'NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırılmıştır."

Tahliye Süreci Tamamlandı

MSB, karar doğrultusunda tahliye sürecinin başarıyla yürütüldüğünü vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Bu karar doğrultusunda Irak’ın başkenti Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir."

Ayrıca Türkiye’nin, müttefik ülkelerin personel tahliyesine de destek verdiği belirtildi.

Eurofighter Projesinde Yeni Aşama

Toplantıda savunma projelerine ilişkin de önemli bilgiler paylaşıldı.

Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına yönelik teknik ve lojistik destek anlaşmasının imzalandığı belirtilirken şu detaylar verildi:

Pilot ve teknisyen eğitimleri

Simülatör ve yedek parça desteği

Elektronik harp ve sistem yönetimi eğitimi

Bu kapsamda uçakların ilk 3 yıl boyunca teknik destekle kullanılacağı ifade edildi.

Karadeniz’de İnsansız Deniz Aracı Uyarısı

Ordu açıklarında tespit edilen insansız deniz aracıyla ilgili MSB şu açıklamayı yaptı:

"21 Mart 2026’da Ordu’nun Ünye ilçesi açıklarında, motorunun arızalanması sonucu akıntıyla kıyıya sürüklendiği değerlendirilen ABD menşeli bir İnsansız Deniz Aracı (İDA), SAS Komutanlığı ekiplerince güvenli şekilde imha edilmiştir."

Açıklamada Karadeniz’de kontrol kaybı yaşayan İDA ve İHA’ların risk oluşturduğu vurgulanarak vatandaşlara önemli uyarılar yapıldı:

"Şüpheli bir cisim veya sahile vurmuş bir İDA/İHA tespit edilmesi halinde, kesinlikle müdahale edilmemeli ve vakit kaybetmeden güvenlik birimlerimize bilgi verilmelidir."

Katar’daki Unsurlar Güvende

Katar’da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin de değerlendirme yapıldı.

İlk bulgulara göre kazanın teknik arızadan kaynaklandığı belirtilirken, Türk personelin güvenliğinin üst düzeyde sağlandığı vurgulandı:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve orada görev yapan personelimizin güvenliği, mevcut bölgesel gelişmeler ve artan güvenlik hassasiyeti gözetilerek, Katar makamları ile tam bir eşgüdüm içerisinde alınan ilave tedbirlerle en üst düzeyde sağlanmaktadır."

Terörle Mücadele ve Sınır Güvenliği

TSK’nın operasyonlarının aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

1 haftada 2 terörist teslim oldu

107 kişi sınırda yakalandı

950 kişi sınırı geçemeden engellendi

Yılbaşından bu yana ise 1.524 kişi yakalanırken, 16.929 kişinin geçişi engellendi.

Orta Doğu Mesajı: İtidal ve Diplomasi

Bakanlık, bölgedeki gerilimlere ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi:

"Türkiye; tüm tarafların itidal göstermesi ve ihtilafların uluslararası hukuk temelinde, diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiği yönündeki kararlı tutumunu sürdürmektedir."

Ayrıca İsrail’in bölgedeki saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Şehitler İçin Taziye Mesajı

Toplantıda şehitler de unutulmadı.

"Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet; asil milletimize ve kardeş Katar halkına baş sağlığı ve sabır diliyoruz."