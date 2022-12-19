İlçemizde önemli bir eksik olan konaklama ihtiyacı öğretmenevi’nin tamamlanmasıyla giderilmiş oldu. Tufanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde geçtiğimiz aylarda tamamlanarak hizmete giren Andırın öğretmenevi, 23 oda ve 46 yataklı otel konforunu aratmıyor. İçerisinde Lokali, Mutfağı, Restorandı, bay ve bayanlara özel VİP odaları bulunan Öğretmenevi modern yapısı ile hizmet vermeye başladı.

Andırın İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen yapılan yatırımlar hakkında bilgiler vererek şunları kaydetti. “Yapılan yatırımlar İlçemizde büyük memnuniyet uyandırmaktadır, Özellikle Öğretmenevimizin yapılması birçok alanda eksikliği hissedilen ihtiyaç’ada cevap vermektedir. İlçemizde Bayanların kullanabileceği yer bulunmamaktaydı, Öğretmenevinde bayanlara özel VİP odamızı oluşturduk, bunun yanı sıra ilçemizdeki yaklaşık 2500 taşımalı öğrencimizin taşıma yemeği de öğretmenevimizde yapılmaktadır. En kısa zamanda sabah, öğle ve akşam yemekleri de yapılmaya ve halkımıza hizmet vermeye başlayacak, ilerleyen dönemlerde ihtiyaç halinde toplu yemek organizasyonları da yapmaya başlayacaktır, yine önemli bir eksik olan Düğün salonu için Öğretmenevimizin bahçesi’ne ilerleyen zamanlarda Düğün Salonu yaptırma imkanımız olacaktır.” Dedi.

OKUL İHTİYACI KALMAYACAK

İlçemize yapılan yatırımların bununla da sınırlı kalmadığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen, 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi ve 200 kişilik Erkek öğrenci yurdunun yapımının da tamamlandığını ve hizmete girdiğini belirterek: “Modern bir okul ve öğrenci yurdu olan binalarımız öğrencilerimizin fiziki ihtiyacını gidermiştir, İlçemize yapılan bir diğer yatırım ise ihalesi tamamlanan ve yüklenici firmaya yer teslimi yapılması beklenen 24 Derslikli Şehit Erdal Kama Ortaokulu binasının yapımı 450 günde yapılıp teslim edilmesi, bunun yanı sıra yeni bir 8 Derslikli Anaokulu yatırımı için ihale aşamasına gelinmiştir, tüm bu yatrımlar tamamlandığında ilçemizde hemen hemen okul ihtiyacı kalmayacaktır.” Dedi.

Yatırımların haricinde LGS ve YKS yerleştirmelerinde İlçemiz, il genelinde ilk sıralarda yer almaktadır diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen “Bilgi-kültür yarışmalarında, okullarımızın ve öğrencilerimizin ildeki başarıları göz doldurmaktadır. İlçemizdeki öğrencilerimiz öğretim haricinde eğitim ve sosyal etkinlikler kapsamında da desteklenmektedir. Öğrencilerimiz için spor müsabakaları, akıl zekâ oyunları kursları, Kuran-ı Kerim Okuma kursları, müzik-resim-İngilizce kursları vb kurslar açılmakta ve kültürel geziler düzenlenmektedir. İlçemizin en büyük ihtiyaçlarından biride Sınavla Öğrenci Alan bir lisedir. Bu konuyla ilgili Bakanlık düzeyinde gerekli görüşmeler yapılmaktadır. Sınavla Öğrenci alan bir lisemizin açılması için elimizden geleni yapacağız.

Eğitim alanında ilçemizin desteklenmesinde başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer olmak üzere, Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun’a, ilçemizi her türlü konu da destekleyen başta Milletvekilimiz Sayın Habibe Öçal olmak üzere tüm Milletvekillerimize, Vali Yardımcısı İlçemiz Kaymakam Vekili Sayın Cuma EMEÇ’ e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Kahraman’ a, Eğitim Camiamız adına teşekkür eder, saygılarımı sunarım.” Dedi.