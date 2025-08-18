Eylül Ayında Dönüş Bekleniyor: 2 Eylül Müjdesi

Müge Anlı’nın sunduğu sevilen program Müge Anlı ile Tatlı Sert, yaz arası sonrası ekrana dönmeye hazırlanıyor. Resmî sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, program 2 Eylül 2025 itibarıyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Salako nerede çekildi? Salako filmi ne zaman çekildi?
Salako nerede çekildi? Salako filmi ne zaman çekildi?
İçeriği Görüntüle

Dfvvcvv Dh7M

“Ağustos’ta Dönebilirim” Açıklaması Heyecan Yarattı

Programın sezon finalinde Müge Anlı, “Yine dayanamayıp Ağustos’ta dönebilirim” şeklindeki sözleriyle, erken bir başlangıç ihtimaline dikkat çekmişti. Fakat sektör içi kulis bilgiler, programın Eylül ayının ilk haftasında başlamasının daha olası olduğunu doğruluyor.

1755006347477 Yeni Proje 21

ATV’den Net Açıklama Bekleniyor

ATV kanalı henüz resmi bir tarih açıklamasında bulunmadı. Ancak geçmiş yıllardaki yayın takvimine göre yeni sezonun Eylül’ün ilk ya da ikinci haftasında başlayacağı tahmin ediliyor.

Muge Anli Ile Tatli Sertten Sevindiren Haber Sabirsizlikla Bekleniyordu 1755070197 0962

Yayın Programı Değişmiyor

Program, yeni sezonda da hafta içi her sabah 10:00’da ATV’de başlayıp 12:45’te sona erecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert, kayıp, dolandırıcılık, faili meçhul vaka gibi toplumsal öneme sahip dosyalarla ekranlarda olacak