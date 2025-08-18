Eylül Ayında Dönüş Bekleniyor: 2 Eylül Müjdesi

Müge Anlı’nın sunduğu sevilen program Müge Anlı ile Tatlı Sert, yaz arası sonrası ekrana dönmeye hazırlanıyor. Resmî sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, program 2 Eylül 2025 itibarıyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

“Ağustos’ta Dönebilirim” Açıklaması Heyecan Yarattı

Programın sezon finalinde Müge Anlı, “Yine dayanamayıp Ağustos’ta dönebilirim” şeklindeki sözleriyle, erken bir başlangıç ihtimaline dikkat çekmişti. Fakat sektör içi kulis bilgiler, programın Eylül ayının ilk haftasında başlamasının daha olası olduğunu doğruluyor.

ATV’den Net Açıklama Bekleniyor

ATV kanalı henüz resmi bir tarih açıklamasında bulunmadı. Ancak geçmiş yıllardaki yayın takvimine göre yeni sezonun Eylül’ün ilk ya da ikinci haftasında başlayacağı tahmin ediliyor.

Yayın Programı Değişmiyor

Program, yeni sezonda da hafta içi her sabah 10:00’da ATV’de başlayıp 12:45’te sona erecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert, kayıp, dolandırıcılık, faili meçhul vaka gibi toplumsal öneme sahip dosyalarla ekranlarda olacak