Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 8, Datça açıklarında 2 lastik bottaki 53 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Bodrum açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince farklı zamanlarda durdurulan 2 lastik botta 40 yabancı uyruklu yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.